Premier laser tracker dédié au scanning

Le Leica Absolute Tracker ATS600 introduit une nouvelle fonctionnalité dans le domaine des laser trackers métrologiques à savoir un scanning 3D sans cible réalisé directement à partir du laser tracker. L’ATS600 peut scanner une surface avec une précision métrologique sur une distance jusqu'à 60 mètres sans cibles, sans spray et sans réflecteurs ou palpeurs.



S'inspirant du Leica Absolute Scanner LAS-XL, lancé en 2017, l’ATS600 fournit la précision exigée pour les applications de métrologie réalisées avec des cibles, en se concentrant sur l'utilisabilité des mesures et la rapidité du traitement. Les surfaces auparavant difficiles à atteindre peuvent être mesurées en toute simplicité sans repositionnement du laser tracker. Et les surfaces dont le scanning manuel aurait auparavant pris des heures, sont maintenant numérisables en quelques minutes.



« Nos travaux de recherche et de développement se focalisent toujours sur l’utilisabilité et la productivité, et le scanning à grande échelle est donc un concept très intéressant pour nous », explique Matthias Saure, chef de produit Laser Trackers chez Hexagon. « Comme le LAS-XL, l’ATS600 introduit un changement fondamental dans notre façon d'aborder le scanning sans contact. Nous savons que les utilisateurs souhaitent de plus en plus numériser des pièces afin de garantir une qualité de production absolue, et nous sommes convaincus que l’ATS600 contribuera à étendre la numérisation dans la fabrication industrielle et jouera un rôle majeur dans l’assurance qualité future. »



Le système identifie une zone à scanner dans son champ de vision et crée une grille de points-données mesurés de façon séquentielle qui définit cette surface, avec une précision de l'ordre de 300 microns. La densité des points de mesure est entièrement configurable, si bien que les utilisateurs peuvent trouver le bon équilibre entre la résolution et la rapidité du processus pour l’application concernée. Le Leica Absolute Tracker ATS600 est le seul instrument à offrir cette fonctionnalité avec un degré de précision métrologique et s'intègre facilement dans les flux de mesure établis. Il est compatible avec tous les logiciels de métrologie courants, ainsi qu’avec une large gamme d'outils métrologiques.



L’ATS600 fournit aussi toute les fonctions emblématiques des laser trackers Hexagon déjà commercialisés, qu’il s’agisse de portabilité et de facilité d’emploi ou bien de fonctionnalités clés comme PowerLock et la MeteoStation intégrée.