Premier décollage du microlanceur Electron depuis la Virginie

Mission militaire

Attendue depuis plusieurs mois, la mission « Virginia is for Launch Lovers » (La Virginie est faite pour les amoureux de lancements) a démarré le 24 janvier à 23 h 00 UTC.

Elle embarquait trois satellites, Hawk 6A à 6C, de la société HawkEye 360 (créée en 2015 en Virginie), dédiés au renseignement d'origine électromagnétique Sigint (SIGnal INTelligence).

C’est la première fois que le microlanceur Electron de société américano-néo-zélandaise Rocket Lab était mis en œuvre depuis la base de Wallops Island, en Viriginie, en particulier le complexe de lancement 2 (pad LC-0C), dont les travaux de construction se sont achevés en décembre 2019.

« In thrust we trust! » (Dans la poussée nous avons confiance, en référence à la devise américaine « In God We Trust » – En Dieu nous croyons), a posté sur Twitter le lendemain Peter Beck, le fondateur et dirigeant de Rocket Lab. Puis d’ajouter « Merci d’avoir volé sur Electron ».

Trois pas de tir sur deux hémisphères

Rocket Lab signait ainsi son 33e lancement depuis l’entrée en service de son microlanceur, le 25 mai 2017 (30 succès et 3 échecs), et son 13e succès d’affilée depuis le 29 juillet 2021 (mission « It's A Little Chile Up Here » – C’est un peu le Chili ici).

L’opérateur dispose désormais de deux sites de lancements opérationnels : les pad LC 1 et 2 du complexe installé sur la péninsule de Mahia, sur la côte Est de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, et désormais la côte Est des Etats-Unis.

Après la fusée Redstone qui, dans les années soixante, a été utilisée aussi bien à partir du territoire américain que depuis l’Australie (en version Sparta), et la fusée Scout, lancée du sol américain et au large du Kenya par l’Agence spatiale italienne, Electron devient le troisième lanceur civil à être mis en œuvre depuis les deux côtés de l’hémisphère.