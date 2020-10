Premier baiser avec un astéroïde

Mission inédite

Lancée en septembre 2016 (cf. A&C n°2512) et arrivée en octobre-novembre 2018 à proximité de l'astéroïde géocroiseur (101955) Bennu (525 m de diamètre), la sonde américaine Osiris-Rex (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer) a effectué une première mondiale le 20 octobre à 21 h 53 UTC : toucher la surface de l’astéroïde, , à 320 millions de kilomètres de distance de la Terre, et y prélever du régolite à l’aide d’un mécanisme de 3,2 m de long, appelé Tagsam (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism).

Optimisme affiché

L’opération semble être couronnée de succès et les données préliminaires (notamment les images de l’imageur SamCam) indiquent un contact d’environ 6 secondes, à moins de la zone visée.

« Les particules volent partout, a commenté Dante Lauretta, chercheur principal de la mission Osiris-Rex au Laboratoire lunaire et planétaire de l'Université de l'Arizona à Tucson, devant les images du Touch And Go. Nous avons vraiment fait du désordre à la surface de cet astéroïde, mais c'est un bon désordre : c'est le genre de désordre que nous espérions ».

Et d’ajouter « La séquence d'échantillonnage s'est très bien passée, et je pense que les chances qu'il y ait du matériel collecté par le Tagsam ont considérablement augmenté ».

Retour dans trois ans

L’objectif était de récolter jusqu’à 60 g de régolite à la surface de l’astéroïdes, qui doivent être rapatriés sur Terre en septembre 2023.

Une première pour l’agence américaine, qui avait jusqu’à présent collecté 382 kg de roches lunaires à l’occasion des missions Apollo, entre 1969 et 1972, et prélevé quelques ions du vent solaire et quelques particules de la comète 81P/Wild lors des missions Genesis et Stardust du programme Discovery, entre 2001 et 2004.