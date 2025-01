Premier allumage des moteurs de la mission lunaire Blue Ghost

Deux atterrisseurs sur un Falcon 9

Le 15 janvier, SpaceX a expédié vers la Lune non pas une, mais deux missions privées : l'atterrisseur Blue Ghost de la startup texane Firefly Aerospace (refondée en 2017, après la liquidation de Firefly Space Systems), et la mission Hakuto-R M2 de la startup japonaise ispace (fondée en 2010 à Tokyo) et de sa filiale ispace Europe (fondée en 2017 à Luxembourg).

La première a construit l'atterrisseur Resilience (Résilience) et la seconde y a installé une petite astromobile baptisée Tenacious (Tenace).

C’est le deuxième atterrisseur lunaire construit par ispace, qui espérait devenir la première société privée à atterrir sur la Lune et n’était pas passé loin du succès en avril 2023 avec Hakuto-R M1.

Effectué depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, le décollage du Falcon 9 est intervenu à 6 h 11 UTC, dès le début de l’ouverture d’une fenêtre de tir de six jours.

C’est la première fois que deux atterrisseurs lunaires étaient simultanément embarqués dans la coiffe d’un lanceur.

Un mois et demi de voyage

Le Blue Ghost est le plus imposant des deux atterrisseurs embarqués : il affiche une masse de 2,8 t au décollage et mesure 2 m de haut pour 3,5 m de large.

Il accueille 10 charges utiles dans le cadre du troisième lancement du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA.

Placé le 15 janvier sur une orbite terrestre hautement elliptique, l’atterrisseur doit mettre 25 jours à finaliser son approche, puis se poser le 2 mars dans la mer des Crises, sur la face visible de la Lune.

Le 18 janvier, Blue Ghost a réussi le premier allumage de son moteur principal Leros 4 et de ses propulseurs RCS (Reaction Control System).

La manœuvre réalisée la veille a permis de se rapprocher à moins de 2 mm/seconde du delta-V cible, et de relever le périgée de l'orbite terrestre.