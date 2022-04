Premier Airbus A320neo pour Eurowings

Eurowings : encore 12 Airbus A320neo et A321neo à réceptionner

Eurowings vient de prendre livraison de son premier Airbus A320neo. La compagnie aérienne allemande a encore 12 Airbus A320neo et A321neo à réceptionner. Passée en novembre 2021, la commande de la filiale du groupe Lufthansa porte en effet sur huit A320neo et cinq A321neo. Le calendrier prévoit l'arrivée en flotte de six autres A320neo d'ici à la fin de l'année 2022, le huitième étant programmé pour 2024. Les livraisons des A321neo débuteront au printemps 2023. Eurowings a donc commencé le renouvellement progressif de sa flotte composée de 30 A319ceo et 43 A320ceo auxquels s'ajoutent deux A321ceo.

Nouvelle cabine passagers Airspace

Eurowings a fait le choix du moteur CFM Leap pour propulser ses nouveaux Airbus qui intègrent également la cabine Airspace conçue et développée par les équipes d'Airbus. Avec à la clef un nouvel éclairage de plafond et d'ambiance, de nouvelles toilettes qui reprennent cet éclairage et surtout dotées d'un nouveau revêtement antibactérien, et enfin, de nouveaux compartiments à bagages capables de prendre jusqu'à huit valises en position verticale. Eurowings a fait le choix d'une capacité de 180 sièges pour ses A320neo et de 232 sièges pour ses A321neo.

Plus à venir pris sur les achats du groupe Lufthansa ?

Avec 13 appareils commandés, il est évident que Eurowings est encore très loin de couvrir le remplacement de la totalité de sa flotte actuelle. De nouvelles commandes ne sont donc pas à exclure, à moins que les appareils suivants ne soient pris sur les commandes globales passés par le groupe Lufthansa qui a encore 54 Airbus A320neo et 28 A321neo à réceptionner.