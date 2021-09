Pourquoi la Marine a besoin d'au moins d'une dizaine d'aéronefs en plus

Besoin pour cinq NH90 Caïman de plus

Les opérations le démontrent en permanence : les armées françaises doivent leur force à des équipages entraînés, et à un matériel apte à pouvoir réagir au quart de tour, ce qui présuppose d’en disposer en quantité suffisante sous la forme d’aéronefs disponibles, donc en parc, particulièrement dans l'optique de la haute intensité. Cet avantage reste fragile dans la Marine, qui a besoin d’une dizaine de Rafale Marine et Caïman Marine, car ces deux parcs sont taillés au plus juste. Depuis l’introduction du Caïman Marine en 2009, l’hélicoptère rencontre un déficit de disponibilité dont la Marine se plaint régulièrement. En juillet, encore un tiers du parc restait immobilisé du fait d’opérations de rétrofit, l’héritage de l’historique du programme qui ne concernait, par ailleurs, que la livraison de 27 machines. Un surcroît de disponibilité ne réglera pas tout. Les besoins de renforcer le parc sont estimés à cinq machines supplémentaires.

L'effet frégates multimissions FREMM

Le résultat notamment du doublement des équipages sur les frégates multimissions (FREMM), qui concerne aussi les détachements embarqués : quatre ont déjà pris ce virage, sur les huit prévues par le format. Les appareils devront donc pouvoir répondre à des déploiements plus longs en zone d’opérations, et le parc doit aussi pouvoir fournir les heures de vols à deux fois plus d’équipages. Pour un vrai bénéfice : FREMM peuvent alors produire jusqu’à 200 jours de mer, alors qu’un seul équipage ne permet qu’environ 110 jours de mer. Même si c’est encore très lointain, la Marine veut aussi augmenter le nombre de Caïman Marine sur le successeur du Charles-de-Gaulle, au-delà de l’unique appareil désormais affecté à l’actuel porte-avions. D’ici là, la chaîne de production aura évidemment fermé. La Marine en est consciente : il y a encore trois ans, elle avait anticipé en visant obtenir une dizaine de Caïman Marine supplémentaires, mais les priorités budgétaires sont allées ailleurs. Ce volume nécessaire a pu être réduit de moitié en redéployant les Caïman Marine des missions SAR (sur lesquelles six H160 loués à Babcock les remplaceront à partir de l’an prochain) sur les missions de combat.

Six Dassault Rafale également

Même si le besoin est à peu près identique en Rafale Marine (une demi-douzaine d’appareils supplémentaires semblent nécessaires), la problématique est différente pour cette flotte de 41 appareils, du fait de l’attrition passée, et de conditions d’emploi plus contraignantes pour l’appareil marin que celui de l’Armée de l’Air et de l'Espace. Et ce, alors même que la Marine sait aussi, déjà, qu’elle va devoir faire vivre son parc au-delà de 2040, puisque le Rafale Marine est déjà prévu sur le successeur du Charles-de-Gaulle, aux côtés du NGF. Ce renfort d’une demi-douzaine de Rafale Marine semble un minimum, si on se réfère à ce qu’étaient les cibles initiales du Rafale Marine : 86 appareils (qui avaient été réduits à 60 puis 48 appareils…). Déjà, la Marine bénéficie déjà des effets de la verticalisation de la maintenance via RAVEL, avec une disponibilité en hausse.