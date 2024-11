Pour la visibilité des femmes dans le spatial

Un constat et une ambition

Depuis 30 ans, les femmes ne représentent que 20 % de l’industrie spatiale en Europe.

Face à ce constat, l’association Space Women Alliance (SWAN) vient d’être créée pour faciliter l’avancement de carrière des femmes dans le secteur spatial, autonomiser les femmes grâce au développement de compétences, et finalement bâtir un avenir inclusif et stimulant dans l'industrie spatiale.

L’initiative revient à quatre bénévoles dévouées, qui occupent des postes de direction au sein du Cnes, de l’association suisse Cosmos for Humanity et du groupe Eutelsat.

SWAN entend mener trois types d’actions : mettre en lumière des femmes modèles pour inspirer les nouvelles générations ; créer un réseau solidaire pour renforcer l’estime de soi et développer les compétences des femmes ; et favoriser une présence équitable dans les événements et les décisions stratégiques du secteur.

Cibles et partenaires

L’association s’adresse aux professionnelles en début et milieu de carrière, ainsi qu'aux décideurs seniors et experts au sein de l'industrie spatiale.

Des collaborations sont engagées avec des organisations spatiales, des employeurs, des organisateurs d'événements et des institutions éducatives pour encourager la collaboration et faire de l'équité de genre une priorité dans l'ensemble du secteur.

Premières actions

La première présentation officielle de SWAN a eu lieu à l’occasion du festival Star’s Up de Meudon, le 27 septembre dernier.

Trois autres rendez-vous sont d’ores et déjà programmés :

· Événement Space4Women de l’UNOOSA (Bureau des affaires spatiales des Nations unies) du 27 au 29 novembre à Nairobi, au Kenya ;

· Assemblée Générale de SWAN en janvier 2025 ;

· Lancement du programme de mentorat SwanRise en février-mars 2025.

Informations supplémentaires sur https://t.ly/K-dH6 et sondage sur https://t.ly/km9by