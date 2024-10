Potez Aeronautique reprend la société espagnole Metraltec

Metraltec devient Potez Aeronotika

Le groupe Potez Aéronautique vient d'annoncer l’acquisition de Metraltec, société espagnole basée à Vitoria Gasteiz, spécialisée dans la fabrication de pièces élémentaires métalliques pour des programmes civils et militaires. A cette occasion, Metraltec change de nom et devient Potez Aeronotika. Créée par Juan Alberto Ortiz de Mendibil en 1994, la société METRALTEC compte aujourd’hui 70 employés hautement qualifiés, spécialisés dans l’usinage, le traitement de surface et la peinture de pièces élémentaires métalliques de petites dimensions.

A 300 km de distance d'Aire sur l'Adour

Ces métiers viennent idéalement compléter ceux du principal site de Potez Aéronautique, à Aire sur l’Adour, distant d’à peine 300 kilomètres et spécialisé dans l’usinage de pièces élémentaires de grandes dimensions. Les deux entreprises travaillaient déjà ensemble puisqu'elles partageaient "déjà une histoire", pour reprendre la formule d'Alberto Ortiz de Mendibil, fondateur de Metraltec. "Metraltec nous apporte des savoir-faire rares et nous permet également de travailler pour de nouveaux clients tels que AERNNOVA, ACITURRI ou SENER et de nouveaux programmes, civils et militaires", ajoute de son côté Antoine Potez, président du groupe éponyme.

Déjà présent en Espagne

Avec cette acquisition, le groupe Potez Aéronautique poursuit sa stratégie de verticalisation et de spécialisation de ses sites de production et renforce son empreinte en Espagne où il est présent depuis 2016 avec la création d’un site de production à Séville, qui emploie aujourd’hui 120 personnes.