Porter Airlines confie sa MRO à Embraer

MRO : Embraer après Pratt & Whitney

Après avoir décidé de confier la MRO des moteurs de ses Embraer E195-E2 à Pratt & Whitney dans le cadre de la formule de services EngineWise, la compagnie aérienne canadienne Porter Airlines a choisi le constructeur brésilien pour faire la MRO et le soutien de sa future flotte de 30 Embraer E195-E2 auxquels s'ajoutent des droits d'achat sur 50 autres exemplaires. Le contrat, qui court sur 20 ans, porte sur la formule complète proposée par Embraer à ses compagnies aériennes clientes : maintenance lourde sur aérostructures, accès aux services de "pool" pour échanges et réparation d'équipements et de composants. Les services de "pool" sont réalisés dans l'atelier d'Embraer Aircraft Customer Services à Fort Lauderdale tandis que les opérations de maintenance lourde sont effectuées à Nashville par Embraer Aircraft Maintenance Services.

Cinquième contrat pour Embraer depuis le début 2021

Pour Embraer, il s'agit du cinquième MRO enregistré depuis le début de l'année 2021 et le second dans le cadre de son offre "Total Support". En avril dernier, CommutAir avait en effet choisi cette offre pour sa flotte de 168 ERJ-145. Breeze Airways avait limité son contrat à la MRO équipements tandis que Azul Airlines et Republic Airways avaient choisi la formule ECPI (gestion et ré-approvisionnement en pièces détachées.

Synthèse contrats MRO dans la version numérique Air & Cosmos

Retrouvez la dernière mise à jour des contrats MRO annoncés depuis le 1er janvier 2021 dans la version numérique d'Air & Cosmos.