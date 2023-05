Plusieurs blessés à bord d'un Boeing 777 en raison de fortes turbulences

Qatar Airways : Boeing 777 contraint de se dérouter

Le vol QR960 de Qatar Airways entre Doha et Denpasar a été contraint de se dérouter vers Bangkok le 10 mai 2023, en raison de turbulences violentes qui ont blessé plusieurs personnes à bord alors qu'il passait à 37 000 pieds au-dessus du golfe du Bengal. Le vol s'est posé à Bangkok vers 18h00 ICT, environ une demi-heure après l'incident et moins de six heures après le décollage, permettant ainsi aux passagers et à l'équipage d'obtenir une assistance médicale.

Le Boeing 777 de Qatar Airways n'a subi aucun dommage

L'avion impliqué dans l'incident est un Boeing 777-300ER immatriculé A7-BAN âgé de 12 ans et il n'a subi aucun dommage. Après une nuit passée à l'aéroport de Bangkok, l'avion a repris sa route vers Denpasar le jeudi 11 mai 2023. La compagnie aérienne a pris en charge l'hébergement et les repas de tous les passagers lors de cette escale imprévue en Thaïlande. Dans un communiqué publié sur Twitter, Qatar Airways a confirmé l'incident, en précisant certains détails.