Plus de 100 commandes pour le constructeur français de propulseurs électriques ThrustMe

Une startup désormais bien connue

La startup francilienne ThrustMe, créée en 2017 à Paris-Saclay, dans l’Essonne, autour de systèmes de propulsion à gaz froid iodé pour cubesats, a régulièrement alimenté les pages Espace du présent site ; sa dernière actualité remontait au 15 avril dernier avec le lancement de la mission Transporter 7 de SpaceX, à bord de laquelle se trouvait notamment le petit démonstrateur technologique américano-norvégien, NorSat-TD (pour Technology Demonstration), équipé du système de propulsion électrique NPT30-I2.

Fierté

Ce 25 mai 2023, ThrustMe a annoncé « avec fierté » avoir atteint plus de 100 commandes pour ses unités propulseurs à gaz froid I2T5 et propulseurs ioniques à grille NPT30-I2.

Une nouvelle étape très importante pour la startup, qui emploie désormais plus de 30 personnes et a lancé l’an dernier sa ligne de production par lots pour les clients en 2022.

L'objectif est désormais de fabriquer plus de 365 systèmes de propulsion par an, la capacité de production devant progressivement augmenter tout au long de cette année.

Après bientôt six ans d’existence, ThrustMe considère avoir démontré « avec succès l'utilisation de l'iode dans l'espace », mais également établi dans l'industrie « une nouvelle norme en matière d'innovation et de qualité ».

Satisfecit

Dmytro Rafalskyi, directeur technique et cofondateur de ThrustMe, commente : « Après la première démonstration mondiale de la technologie de propulsion électrique à l'iode dans l'espace en 2020, nous avons accéléré l'industrialisation de l'ensemble du portefeuille de produits. Avec le succès des essais d'endurance, de la production pilote et du déploiement de plusieurs systèmes fonctionnant dans l'espace, nous avons maintenant atteint à la fois la capacité et la fiabilité exigées par les clients", déclare.

Ane Aanesland, présidente et cofondatrice de ThrustMe, ajoute : « Notre expertise est l'une des clés de la montée en puissance de l'intérêt commercial", Aujourd'hui, nous sommes fiers de servir des clients à travers l'Europe, les États-Unis et l'Asie, ce qui démontre que le marché adopte désormais nos solutions de propulsion révolutionnaires et disruptives. »