Plus de 10 000 satellites désormais actifs sur orbite

Un tiers des satellites au service du même acteur

La société Look Up Space, créée en 2022 par Juan Carlos Dolado, ancien chef du service surveillance de l'espace du CNES, et le général Michel Friedling, ancien Commandant de l’espace, est l’un des nouveaux spécialistes français de la surveillance de l’espace.

Le 17 juin, la startup a publié quelques chiffres édifiants au sujet de la connaissance de l’environnement spatial, ou SSA (Space Situational Awareness), à commencer par l’actuelle population orbitale : après le dernier lancement de SpaceX en date (le 8 juin, pour placer sur orbite basse 20 nouveaux satellites de la constellation Starlink), le nombre de satellites actifs sur orbite a dépassé les 10 000 – 10 007 très exactement, selon Look Up Space.

Sur ces 10 007 satellites actifs, pas moins de 6 626 – c'est à dire les deux tiers – appartiennent à la constellation Starlink, déployée depuis mai 2019…

Look Up Space précise par ailleurs que 9 241 satellites actifs évoluent sur orbite basse, c'est à dire pour l'essentiel entre 400 et 1 200 km d’altitude.

Risques de collision en hausse

À tous ces satellites actifs dont il s’agit d’assurer un trafic sécurisé (STM – Space Traffic Management) s’ajoute toute une population de satellites hors de services, étages supérieurs de lanceurs et autres débris spatiaux : à ce jour, ce sont 13 326 débris qui sont catalogués (et ce n’est que la partie émergée de l’iceberg), ainsi que 3 122 étages de lanceurs.

Le 17 juin, Synapse (la plateforme digitale de fusion de données multi sources de Look Up Space) et les algorithmes maison de la startup détectaient 1 027 risques de collision avec une probabilité supérieure à 1 chance sur un million, et 75 risques de collision avec une probabilité supérieure à 1 chance sur 100 000…

Look Up Space commente sur LinkedIn : « Pour mémoire, la probabilité de gagner le jackpot à Euromillions est de une chance sur 140 millions environ. Et pourtant certains gagnent... Pour ces plus de mille risques de collisions par jour, les chances de remporter le funeste jackpot qui rendrait l'espace inutilisable sont 140 fois plus importantes. La question n'est pas si mais quand et qui va le remporter. Chez Look Up Space, nous sommes résolument engagés pour éviter cela et permettre aux générations futures de continuer à bénéficier des services spatiaux ! »