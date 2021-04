Petit réveil musculaire chez les Navy SEALs pour les forces spéciales suédoises

Escadron Nautique

C’est avec la Boat Team 22 du Naval Special Warfare Group 4 (NWSG 4) et les Navy SEALs que les unités spéciales suédoises se sont entraînées à la Naval Small Craft Instruction and Technical Training School (NAVSCIATTS), située dans le Mississipi (USA). L’unité SEAL qui a participé à l’entraînement n’a pas été mentionnée, mais c’est généralement la SEAL Team 6 qui s’entraîne dans cet Etat. Cette école, qui dépend du US Special Operations Command, a été conçue pour la formation des forces spéciales étrangères. L’entraînement avait ici pour but « d’accroître l’interopérabilité » entre les deux forces, et de tester les nouveaux équipements de l'escadron nautique suédois.

Une coopération ancienne

Les entraînements entre Forces spéciales suédoises et leurs homologues américains sont fréquents. En novembre, ce sont les unités SEAL et les Bérets verts américains qui participaient à un exercice en Suède avec leurs homologues du Special Operations Group. Les forces spéciales suédoises sont considérées, par leurs homologues américains, comme d’excellents professionnels. Les américains souhaiteraient parfaire leurs procédures le long de la mer Baltique, à proximité des côtes russes.

Les SAS et le COS aussi

Officiellement neutre, la Suède n’en a pas moins développé des relations étroites avec ses homologues européens et américains. En plus d’être une base importante du MI6 britannique depuis l’époque de la Guerre froide, la Suède s'avère un partenaire tout aussi privilégié des SAS que du COS. L'année dernière, 150 opérateurs des FS suédoises dotés de leurs hélicoptères sont venus renforcés l'opération Takuba au Mali, alors que les américains avaient décliné la demande française. C'est le 13e RDP qui cultiverait les relations les plus proches. En effet l'escadron montagne du célèbre régiment de renseignement participerait chaque hiver à un entraînement de 3 semaines en Laponie ...