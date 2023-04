Perspectives et retour d'expérience pour l'ALAT, avec le Général de Division Meyer de l'Armée de Terre

L'aviation Légère de l’Armée de Terre, ou ALAT, regroupe 300 hélicoptères et 6000 militaires pour des missions d'aérocombat. Le Général de Division Meyer, commandant de l'ALAT, revient avec nous sur les équipements et perspectives de cette unité d'élite, l'intégration des drones ou les retours d'expérience issus d'Ukraine et de la mission Harmattan.