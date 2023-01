PELICO : Permettre l'anticipation et la gestion des manquants grâce à une meilleure gestion de la donnée

Accéder au Replay

Les chaînes d’approvisionnement et de production dans l’aéronautique sont devenues plus complexes que jamais, avec une demande volatile, des chaînes d’approvisionnements fragmentées et des produits plus complexes. Le contexte opérationnel évoluant plus vite que la capacité de planification des équipes, celles-ci passent leur temps à lutter contre des imprévus. Cela met en péril les revenus et les marges des usines.

C’est dans ce contexte que les équipes opérationnelles de Collins Aerospace ont mené avec succès une transformation digitale sur deux sites qui leur a permis de gagner en agilité pour gérer les aléas de production et réduire de 50% leurs temps de cycle.

Collins Aerospace, Kea Partners et Pelico ont accepté de partager les secrets de cette transformation digitale au cours d’un webinar :

Comment utiliser la data pour anticiper les points de blocage et identifier les meilleurs plan d’actions,

Comment utiliser la data pour constamment ajuster et optimiser les plannings de production,

Comment accompagner le changement de la transformation digitale au sein des équipes.

Nous vous partageons ici le Replay de ce webinar : Accéder au Replay

Intervenants:

Pauline Casta, SIOP et Material Director chez Collins Aerospace,

Mamoun Alaoui, COO et Co-fondateur chez Pelico,

François Maisonneuve, Partner chez Kea Partner.

En résumé :

Les deux usines de Collins Aerospace concernées comptent 900 personnes et fabriquent des pièces pour l’A320, des avions militaires et des hélicoptères.

Leur principal challenge était la gestion de l’incertitude liées aux manquants. Parce que ces manquants pouvaient entrainer des interruptions de production, les équipes devaient réviser en permanence leurs opérations de production. Mais elles n’étaient pas outillées pour réagir suffisamment vite et garder un train d’avance sur les incertitude du quotidien.

Collins a mis en place le logiciel de pilotage des opérations proposé par Pelico pour réunir toutes les équipes impliquées dans les opérations de production autour d’une meme plateforme et permettre ainsi un meilleur alignement.

L’approche a permis aux équipes opérationnelles de Collins d’améliorer leur productivité de 30% et de consacrer plus de temps à la mise en place d’actions correctives pour gérer les manquants. L’approche leur aussi permis d’améliorer la performance de l’activité MRO avec des temps de cycle de logistique réduits de 50% et des volumes d’encours réduits de 20%.

A propos de Pelico

Pelico est une startup basée à Paris et créée fin 2019 par des ingénieurs issus de la tech et du monde industriel. Son logiciel de pilotage des opérations équipe les équipes en usine avec l’agilité nécessaire pour gérer les aléas de production et livrer leurs produits dans les délais et dans le respect des budgets. Grâce à ce logiciel, les équipes peuvent anticiper en temps réel leurs goulots d'étranglement, gagner en réactivité grâce aux recommandations assistées par l’IA, et collaborer entre équipes sur l’implémentation des actions correctives.