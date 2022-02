Peinture avions : Satys Aerospace acquiert le groupe SPI

165 M€ de chiffre d'affaires pour Satys Aerospace

S'appuyant les 40 M€ levés à l'automne 2021 auprès des actionnaires du Groupe Satys, la filiale Satys Aerospace vient d'acquérir le groupe SPI pour Société de Peinture Industrielle. Une entreprise dont le siège est à Malville en Loire-Atlantique et aussi très active dans le secteur aéronautique avec des clients comme Airbus, Airbus Atlantic, Thales, Daher, Safran et Dassault. SPI a réalisé un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2019 et que la crise créée par la pandémie est venue faire fondre à 25 M€ en 2021. Pour autant, il s'agit de "sortir plus fort" de la crise. D'où cette opération de rachat menée par Satys Aerospace qui se pose en "leader européen de la protection de surface des sous-ensembles et pièces élémentaires aéronautiques" avec un chiffre d'affaires de 165 M€ "en année pleine post covid" et 2200 salariés dans le monde dont 1300 en France. Le nombre de sites de Satys Aerospace passe de 32 à 45 dans 13 pays.

La défense aussi

"Nos activités sont complémentaires, en savoir-faire et géographiquement", précise Christophe Cador, fondateur et président du groupe Satys. SPI est également présent sur les marchés du spatial, du ferroviaire, du naval et de la défense. Ainsi, "avec l’intégration de SPI, 75% des avions de l’Armée de l’Air et de l'Espace (en support des AIA- Ateliers Industriels des Armées) seront peints par Satys ainsi que 100% des Rafale produits en France". "Les synergies entre Satys et SPI sont évidentes", souligne pour sa part Grégory Mayeur, directeur général de Satys Aerospace qui poursuit : "pour nos clients, cela signifie l’optimisation de la performance opérationnelle et une forte capacité d’engagement pour répondre à des projets plus complexes et plus globaux. Cette acquisition permettra également à SATYS Aerospace de proposer un accompagnement de ses clients en intégrant encore plus d’innovation et de compétitivité".

L'effet Ace Capital Partners

Dans son opération, le groupe Satys bénéficie du solide soutien de ses partenaires. Lors de la levée des 40 M€, le fonds d'investissements Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital et présidé par Marwan Lahoud, avait apporté 30 M€. Les autres 10 M€ étant fournis par Crédit Mutuel Equity, bpifrance, Irdi Capital Investissement, le holding Satys Industries de Christophe Cador et des banques du Crédit Agricole. Le management conservant la majorité des droits de vote.