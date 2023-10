Patria et UAG vont proposer des UH-60 Black Hawks de seconde main sur le marché européen.

Le groupe finlandais de Defense Patria et l'entreprise aéronautique américaine United Aero Group (UAG) ont conclu une coopération initiale visant à mettre en place un programme pour acquérir des hélicoptères UH60 Black Hawk d'occasion de l'US Army, puis à mener des programmes de rénovation et des mises à niveau de ces hélicoptères. Ce programme devrait démarrer en 2024.

Le programme offre valeur, rapidité et adaptabilité, avec un soutien local.

Le programme devrait offrir aux clients un bon rapport qualité-prix, des délais de livraison courts et une personnalisation adaptée à divers besoins aéronautiques militaires et des forces de l'ordre, aux opérations de services et de secours médicaux, ainsi qu'à la capacité de mener des missions de recherche et de sauvetage (SAR) exigeantes et des missions de lutte contre l'incendie. De plus, Patria propose un soutien local pour les années à venir grâce à la solution de soutien modulaire Patria OPTIME.