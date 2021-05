Pas de version navale pour le Tempest

2 Milliards de Livres

L’avion de combat de 6ème génération Tempest semble sur la bonne voie, le gouvernement britannique devant budgété cet été la phase de conception et d’évaluation du programme. Deux milliards de livres sterling seront ainsi injectés les quatre prochaines années, suffisant pour garantir plus de 15 000 emplois sur le territoire de la Couronne. Les principaux partenaires de ce programme étant BAE Systems, Leonardo, MDBA, SAAB et Rolls-Royce.

Virage asiatique

Si l’accord de partenariat entre l’Italie, la Suède et le Royaume-Uni a été signé le 21 décembre 2020, Londres souhaiterait se rapprocher de son homologue japonais, qui développe le Mitsubishi F-X. En effet, Rolls-Royce proposerait une unique motorisation pour ces deux appareils, quand les deux armées ont récemment révélé travailler sur une nouvelle technologie radar avec la mise en place de nouveaux missiles air-air. De plus, le Royaume-Uni ferait preuve d’une stratégie agressive afin de convaincre l’Inde de rejoindre le programme, lui garantissant une importante position stratégique, qui pour le moment n’a pas convaincu New Delhi.

Pas de version navale

Et plus récemment, en séance à la Chambre des Communes, il a été validé et inscrit que le « Tempest » ne se déclinera pas en version navale pour embarquer sur un porte-aéronefs. La Chambre confirmant par la suite que le « Tempest » ne remplacera que le « Typhoon » au sein de la RAF, et restera à l'écart des missions dévolues aux F-35B qui effectuent en ce moment leurs premiers déploiements. L’absence de version navale correspond tout bonnement à l’alignement des besoins britanniques et italiens, qui ont fait l’achat de l’appareil de Lockheed Martin. Ceci démontre que le spectre du Tempest ne sera donc pas aussi étendu que celui du SCAF.