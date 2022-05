Partenariat stratégique dans le fret entre Air France-KLM et CMA CGM

Un partenariat exclusif entre Air France-KLM et CMA CGM pendant 10 ans

Le Groupe Air France-KLM et le Groupe CMA CGM viennent de dévoiler un partenariat stratégique de long terme dans le secteur du fret aérien. "Ce partenariat exclusif permettra aux deux groupes de mettre en commun leurs réseaux cargo, les capacités de leurs appareils tout cargo et leurs services dédiés, afin de construire une offre toujours plus compétitive grâce au savoir-faire inégalé et à la présence mondiale d'Air France-KLM et de CMA CGM". Les partenaires "exploiteront ensemble et en exclusivité la totalité de la capacité des appareils tout cargo de leurs compagnies respectives". Ce qui représente une flotte globale de 10 appareils tout cargo et 12 autres en commande.

Huit Airbus A350F en commande ferme

Air France-KLM a en effet passé commande pour quatre Airbus A350F fermes et CMA-CGM également, soit au total huit Airbus A350F. S'ajoutent des options, quatre chez Air France-KLM et un nombre encore non précisé chez CMA-CGM. Ce dernier a aussi commandé deux Boeing 777F qui devaient arriver au printemps. En attendant, la flotte en activité s'appuie sur les six appareils tout cargo d'Air France-KLM et les quatre Airbus A330-200F de CMA-CGM. Le partenariat porte également "sur les capacités en soute des appareils d’Air France-KLM assurant le transport de passagers, incluant plus de 160 appareils long-courriers".

CMA-CGM en futur actionnaire de référence

Si l'on sentait venir l'alliance commerciale entre Air France-KLM et CMA-CGM dans le fret aérien (le second dans ses ambitions apportant de la souplesse au premier/ndlr tout en limitant ses investissements en achats avions), la surprise du chef est que le groupe de logistique deviendra un actionnaire de référence à l’occasion "de l’augmentation de capital d’Air France-KLM telle qu’envisagée dans l'annonce faite le 17 février 2022". "CMA CGM investira dans la limite d’une détention de 9% du capital ex-post d’Air France-KLM".