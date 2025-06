Paris Air Show 2025 : quand les drones iraniens Shahed inspirent MBDA

Le One Way Effector de MBDA : tiré depuis le sol dans une logique de salve

S'appuyant sur les retours d'expérience des forces armées du conflit en Ukraine, le missilier MBDA s'est associé à un droniste et à un constructeur automobile, pour proposer un drone kamikaze dont le mode d'emploi rappelle ceux des drones iraniens Shahed envoyés sur l'Ukraine et Israël. Dénommé One Way Effector est tiré depuis le sol dans une logique de salve qui vise à "épuiser les ressources ennemies en exerçant une pression constante sur la défense anti-aérienne de l’adversaire, grâce à une charge militaire suffisamment importante pour contraindre les défenses adverses à le détruire. Ce nouvel effecteur oblige ainsi les défenses anti-aériennes les plus sophistiquées à se découvrir, facilitant leur repérage et leur neutralisation, conjointement avec l’utilisation d’autres systèmes de frappe longue portée."

S'appuyer sur l'industrie automobile pour une production de masse

La démarche de MBDA est aussi industrielle avec l'entrée dans une véritable économie de guerre quand des moyens civils sont mobilisés pour produire des équipements militaires. "Cette nouvelle proposition, conçue pour une production en grande quantité, est pensée dans un nouveau schéma industriel, une coopération inédite avec l’industrie automobile permettant de massifier la production à la demande, avec des cadences pouvant aller jusqu’au millier d’unités par mois".

Réactivité et agilité

Avec cette démarche industrielle et cette nouvelle solution dans les armements de saturation, "au croisement du savoir-faire de MBDA dans le domaine des missiles de croisière et des munitions télé-opérées", le missilier fait clairement preuve de réactivité et de mobilité. "One Way Effector atteste une nouvelle fois de l’agilité de MBDA, qui innove et recherche de nouvelles manières de faire pour répondre aux nouvelles doctrines des conflits actuels. MBDA a déjà démontré sa capacité à monter en puissance et continue à s’adapter à travers le développement de nouveaux effecteurs, qui répondent aux besoins de masse, grâce à des partenariats inédits avec le monde civil", souligne Eric Béranger, président de MBDA.