Paris Air Show 2025 : LOT Polish Airlines passe chez Airbus avec 40 A220

40 Airbus A220 pour LOT Polish Airlines

Comme le souligne Benoît de Saint-Exupéry, directeur des ventes pour les avions commerciaux d'Airbus, «cette commande de 40 Airbus A220 marque une étape historique puisque nous accueillons officiellement LOT Polish Airlines au sein de la famille Airbus". Jusqu'à présent, la compagnie aérienne avait en effet le choix de la famille Embraer de jets régionaux dont elle exploite 45 exemplaires dans ses différentes versions. La commande de LOT Polish Airlines se répartit en 20 A220-100 et 20 A220-300.

L'offre duale d'Embraer

Pourtant, le constructeur brésilien Embraer n'avait pas manqué de bâtir une offre duale auprès des différents acteurs polonais pour conquérir à la fois le marché de renouvellement de LOT Polish Airlines et celui des avions de transport tactique : E-190/195-E2 pour la compagnie aérienne et KC-390 pour remplacer les C-130 Hercules. Une offre aussi industrielle avec fabrication et assemblage final d’avions de transport et ravitailleur KC-390, maintenance et réparation des E-Jets, conversion d’avions de transport (E-Jets) en appareils de transport de fret.

Vers les 1 000 ventes pour les A220

Avec cette commande de LOT Polish Airlines et celles à venir, les ventes de l'A220 prennent le chemin du cap symbolique des 1 000 exemplaires. Les deux modèles totalisaient en effet 904 ventes à fin mai. Avec la LOT, on est désormais à 944. Et ce cap des 1 000 pourrait même être franchi en 2025. En attendant, ce contrat fait du bien à l'A220-100 puisqu'il ne restait plus que 26 exemplaires à livrer à fin mai 2025.