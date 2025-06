Paris Air Show 2025 : l'Airbus A321XLR se place au Japon

Le groupe ANA finalise une commande pour 27 Airbus A321neo dont 3 A321XLR

ANA Holdings finalise une commande annoncée en février dernier pour 27 Airbus A321neo dont trois A321XLR, la version long courrier. Sur le total, 14 exemplaires sont destinés à All Nippon Airways (ANA) tandis que la filiale low cost Peach Aviation prend 10 A321neo et trois A321XLR. Les nouveaux appareils sont destinés au renouvellement du parc qui compte 69 moyen-courriers de la famille Airbus A320, toutes générations confondues. Avec ce contrat, le nombre de moyen-courriers Airbus commandés par ANA Holdings approche la centaine.

Les trois Airbus A321XLR pour Peach Aviation

C'est donc Peach Aviation qui exploitera les A321XLR. La compagnie aérienne dont le rayon d'action, plus de 8 500 km, lui permettra de desservir l'Asie mais aussi l'Océanie. Peach Aviation ne donne pas encore de précision sur l'aménagement cabine de ses futurs A321XLR. Il est vrai qu'elle a encore le temps de préciser ses intentions puisque les avions ne sont pas attendus avant 2032.

Plus de 500 ventes mais seulement sept exemplaires livrés

Depuis son lancement lors de l'édition 2019 du Salon du Bourget ou Paris Air Show 2019, l'Airbus A321XLR a enregistré plus de 500 ventes fermes. A ce jour, seulement sept exemplaires ont été livrés, la pandémie de Covid-19 et ses conséquences à la fois sur les compagnies aériennes et la chaîne d'approvisionnement industrielle des constructeurs, équipementiers et sous-traitants ont ralenti leur calendrier initial.