Paris Air Show 2025 : Hensoldt France dévoile son nouveau module cryptographique IFF Mode 5 QRTK77

Un calculateur conforme OTAN mais ITAR-free

La filiale française du groupe Hensoldt dévoile au Paris Air Show 2025 un nouveau calculateur cryptographique IFF mode-5, le QRTK77. Comme toute la gamme des chiffreurs IFF de HENSOLDT France, ce dernier modèle est conforme au STANAG 4193 Ed. 3, garantissant une interopérabilité au sein de l'OTAN et avec ses alliés. Les interfaces électriques et mécaniques sont conformes au DoD AIMS 04-900 option B. Conforme OTAN mais ITAR-free le système est compatible avec un large éventail de sous-systèmes IFF, pour tous types de plateformes : bâtiments navals, avions de combat, stations radar terrestres, systèmes de défense aérienne…

Simplicité opérationnelle et de maintenance

Conçue pour fonctionner avec les transpondeurs, interrogateurs et CIT au format américain qui équipent de nombreuses plateformes européennes et internationales, le QRTK77 présente plusieurs innovations garantissant une simplicité opérationnelle et de maintenance. "Ainsi, capable de stocker l’équivalent de 3 mois de clefs de chiffrement, le QRTK77 dispose d’un mode veille augmentant l’autonomie de la plateforme et d’une batterie conçue pour le maintien de l’heure pendant dix jours, soit presque trois fois plus que les autres modèles actuellement sur le marché", souligne Hensoldt.

"Dépourvue de « timer », cette batterie a en outre l’avantage de pouvoir être remplacée sans limite de temps, ce qui signifie que les opérateurs n’ont pas de risque de bloquer le système si la manipulation est plus longue que prévue. De plus, le QRTK77 incorpore une CIK (Crypto Ignition Key) amovible et externe, rendant le système inopérant une fois retirée et renforçant la sureté et la facilité d’utilisation de la solution sur les théâtres d’opérations".

Disponible très rapidement

« HENSOLDT France SAS, filiale du groupe HENSOLDT, est aujourd’hui le seul acteur Européen à disposer de la chaine complète de l’IFF (calculateurs cryptographiques et hôtes) et le seul fournisseur de modules cryptographiques mode 5 en France. Fort de notre expertise reconnue dans la cybersécurité embarquée et dans la conception de systèmes à haut niveau de sécurité, nous sommes très fiers d’avoir développé ce nouveau modèle innovant qui démontre l’excellence technique de nos ingénieurs», souligne Philippe Guibourg, président de HENSOLDT France SAS. Avec manifestement l'atout d'être "disponible très rapidement".