Paris Air Show 2025 : Airbus accroche un nouveau client pour son A350F

Airbus A350F : le loueur AviLease, douzième client

Le loueur saoudien AviLease devient le douzième client de l'Airbus A350F, version cargo de la famille A350 et qui dérive de l'A350-1000. Le contrat porte sur 10 exemplaires fermes mais AviLease a manifestement l'intention de pouvoir passer à un total de 22 A350F. AviLease devient le deuxième loueur à prendre de l'A350F. Air Lease Corp. a été le premier avec une commande pour sept exemplaires. AviLease signe également pour 30 appareils de la famille A320neo avec là aussi la possibilité d'en prendre 25 de plus.

73 ventes fermes au compteur pour l'A350F

La commande d'AviLease porte le total des ventes fermes de l'A350F à 73 exemplaires, pour l'instant. Hors les deux loueurs, l'appareil compte presque uniquement des acheteurs européens et asiatiques à parts également si l'on place Silk Way West Airlines (deux exemplaires) en Asie et Turkish Airlines (cinq), sachant qu'un client encore non publiquement dévoilé a signé pour trois exemplaires. En Europe, le plus gros client est le groupe CMA CGM (huit), suivi par Air France et Martinair avec quatre chacune. En Asie, Starlux en a pris dix et Singapore Airlines, sept.

Première livraison au second semestre 2027

La première livraison de l'A350F est désormais programmée pour le second semestre 2027. L'appareil commence progressivement à prendre forme dans les différents sites du constructeur européen avec un assemblage final qui doit démarrer au cours de l'été.