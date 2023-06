Panne moteur sur un Airbus A321neo d'IndiGo

Atterrissage d'urgence d'un Airbus A321neo

Le 10 juin 2023, le vol IndiGo 6E2789 reliant l'aéroport international Indira Gandhi à l'aéroport international de Chennai a connu une défaillance de moteur lorsqu'il quittait la piste 28 de Indira Gandhi. Après avoir atteint une altitude de 13 000 pieds, l'avion a cessé de monter et a dû faire demi-tour vers Delhi. Les pilotes ont signalé un arrêt moteur et ont demandé l'autorisation d'effectuer un atterrissage d'urgence, qui leur a été accordé. L'Airbus A321neo a atterri sans encombre à Delhi, environ 35 minutes après le départ, et aucun blessé n'a été signalé. Le vol a été annulé et les passagers concernés ont pris un avion de remplacement pour Chennai ou ont été placés sur d'autres vols. Un rapport d'Aviation Herald indique qu'il y avait 230 personnes à bord du vol.

Problème moteur

Selon La Direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA) a déclaré que l'avion était revenu à Delhi à la suite d'un "problème de moteur". Un représentant d'IndiGo a commenté l'incident:

"Le vol IndiGo 6E 2789 de Delhi à Chennai est revenu à son point de départ en raison d'un problème technique. L'avion a atterri en toute sécurité et subit les inspections nécessaires. Un autre avion a été mis à la disposition des passagers pour les conduire à Chennai. Nous regrettons la gêne occasionnée pour les passagers".

L'Airbus A321neo est équipé de deux moteurs LEAP-1A de CFM International. Malgré sa capacité à voler avec un seul moteur et sa qualification ETOPS de 180 minutes, tout arrêt moteur nécessitera toujours un atterrissage d'urgence.