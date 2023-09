Pacific Defense sélectionné pour le contrat ID/IQ de la Direction de l'architecture et de l'intégration de la Force aérienne américaine de 900 millions de dollars

Pacific Defense sélectionné pour un contrat de 900 millions de dollars par l'US Air Force. Pacific Defense Strategies, fournisseur leader de produits et systèmes basés sur l'Approche des Systèmes Ouverts Modulaires (MOSA), a été sélectionné pour le contrat à Durée Indéterminée/Quantité Indéterminée (DD/QI) par le Centre de Gestion du Cycle de Vie de l'Air Force (AFLCMC/XA). Ce contrat a un plafond de 900 millions de dollars. Le AFLCMC/XA a établi ce contrat DD/QI pour réaliser leur objectif de développer des capacités de système multi-domaines et de caractérisation de nouvelles technologies et systèmes.

Pacific Defense prévoit de s'attaquer aux plus grands défis de l'USAF. Selon Frank Pietryka, vice-président des secteurs EW/SIGINT et autonomie chez Pacific Defense, l'entreprise est fière de cette sélection. Pacific Defense est un leader dans les normes et le développement de systèmes d'approche de systèmes ouverts modulaires (MOSA), ainsi que dans les applications et solutions de mission avancées. Ils prévoient de répondre aux plus grands défis de l'USAF grâce à ce contrat.