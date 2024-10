OSINT : la DGA décide d'accélérer

Un campus OSINT réparti sur deux sites : Angoulême et Paris

Le délégué général pour l'armement Emmanuel Chiva vient d'inaugurer la deuxième entité centrée sur le renseignement en sources ouvertes ou OSINT. Désormais réparti sur deux sites, Paris et Angoulême, le Campus OSINT de la DGA "a pour mission d’animer un écosystème constitué d’opérationnels du ministère des Armées et des Anciens Combattants, d’éditeurs de solutions et de logiciels, de chercheurs et d’universitaires ainsi que d’acteurs étatiques et privés".

Répartition des tâches

"Le site parisien du campus constituera un lieu de rencontre des acteurs de l’OSINT, destiné à leur permettre de réaliser des démonstrations de produits et de techniques. Il favorisera également les échanges entre les différents acteurs", indique la DGA tandis que le deuxième site "assure quant à lui l’expertise des outils et des méthodes OSINT, au profit de la DGA et du ministère. Co-localisé avec le centre DGA Intelligence Stratégique, il accueille les utilisateurs de l’État ainsi que les concepteurs de solutions dans un cadre adapté à la réalisation d’expérimentations sur une longue durée. Il jouera un rôle moteur en vue de développer de meilleures solutions et méthodologies sur l’OSINT".

Renforcer l'intelligence économique au profit de la BITD

"Relevant de la DGA (Direction de l’industrie de défense - service de la sécurité économique – sous-direction de l’intelligence économique), le site parisien contribuera au renforcement de l’intelligence économique et du renseignement en source ouverte afin d’anticiper l’évolution des marchés de la BITD, de la concurrence industrielle et des compétiteurs stratégiques", précise la DGA. Et histoire de stimuler tout le monde un "challenge OSINT Capture the Flag (CTF) sur le thème de la sécurité économique des entreprises de la BITD, constituera le prochain temps fort du campus. Ouvert à tous, il se déroulera du 14 au 27 novembre 2024, avec une finale à Angoulême qui sera suivie d’une cérémonie de remise des prix".