Oriental Air Bridge prend livraison de son premier ATR 42-600

ORC (Oriental Air Bridge) reçoit son premier avion ATR 42-600

ORC (Oriental Air Bridge), compagnie aérienne régionale japonaise, a pris livraison aujourd’hui, à Toulouse, de son premier ATR 42-600 couvert par un contrat de maintenance globale (GMA) ATR. Commandé en juillet dernier, l’appareil arbore les couleurs de la nouvelle livrée d’ORC. L’avion ATR devrait débuter ses opérations en mars 2023 et assurera des liaisons essentielles et fiables dans les régions de Nagasaki et de Fukuoka au sud du Japon, soutenant ainsi les activités domestiques de la compagnie aérienne. Avec la signature d’un contrat GMA ATR, ORC profitera également pleinement de l’expertise du constructeur pour ses appareils ATR en service, avec à la clé une réduction des coûts de maintenance et une amélioration de ses opérations.

M. Tanaka, Directeur général d’ORC, a commenté : « Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt commencer à exploiter notre ATR 42-600. Grâce à la polyvalence et aux performances économiques inégalées des avions ATR, cette livraison représente une étape supplémentaire pour nous permettre de servir au mieux notre objectif premier, celui de proposer des liaisons aériennes les plus durables possibles pour redynamiser les îles reculées aux alentours de la préfecture de Nagasaki. Nous serons également en mesure d’offrir à nos passagers les plus hauts standards de confort et de modernité, tout en limitant les coûts grâce à notre accord de maintenance globale ATR. Nous sommes impatients d’accueillir les passagers sur nos vols à destination des îles reculées de Nagasaki, qui abritent un patrimoine d’exception. »

Les avions ATR offrent une solution de transport durable

Dans les pays engagés dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone et la préservation de la biodiversité comme le Japon, les avions ATR représentent la solution parfaite : ils relient les communautés et les entreprises à travers l’archipel de la manière la plus responsable. Actuellement, 15 avions ATR volent à travers le pays. Au cours des dix prochaines années, ATR prévoit une demande de 100 avions régionaux au Japon. La plupart d’entre eux remplaceront des modèles plus anciens et moins performants, et assureront la liaison entre les îles, les régions reculées et les plus grandes villes du pays.