Ordinateur Quantique: l'algorithme de BlueQubit sélectioné par la DARPA

BlueQubit Inc. développe des algorithmes hybrides pour surmonter les limites classiques.

Ce projet est d'une grande importance étant donné les limites des ordinateurs classiques dans des domaines tels que la cybersécurité en défense et la formation de grands modèles d'IA. Avec l'avènement du matériel quantique qui possède plus de 100 qubits et 10,000 portes à deux-qubits, de nouvelles solutions sont à l'horizon et BlueQubit Inc. se concentre sur l'exploration de ces nouvelles possibilités avec le développement de ses algorithmes hybrides quantiques-classiques.