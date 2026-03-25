Orbite géostationnaire : le défi des petits satellites pour la défense
Orbite géostationnaire : le défi des petits satellites pour la défense
© AAE, R. Léal
Daniel Chretien
Daniel Chrétien

publié le 25 mars 2026 à 07:00

659 mots

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Orbite géostationnaire : le défi des petits satellites pour la défense

Avec Yoda, il n’y a pas d’essai… mais une qualification. Ce démonstrateur destiné à l’orbite géostationnaire, permettra à la France d’apprendre à se défendre en orbite, mais il servira aussi à certifier l’usage de petites plateformes dans cet environnement très exigeant pour ouvrir la voie à de nouveaux marchés.

L’orbite géostationnaire (GEO) est l’empire des gros satellites. Mais, avec l’essor des petites plateformes satellites de quelques dizaines ou centaines de kilos (smallsat) est devenue abordable. Certains acteurs y voient une opportunité de nouveaux marchés dans le GEO, en particulier pour la défense. C’est là qu’intervient Yoda, future

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Avec Yoda, il n’y a pas d’essai… mais une qualification. Ce démonstrateur destiné à l’orbite géostationnaire, permettra à la France d’apprendre à se défendre en orbite, mais il servira aussi à certifier l’usage de petites plateformes dans cet environnement très exigeant pour ouvrir la voie à de nouveaux marchés.

Orbite géostationnaire : le défi des petits satellites pour la défense
Orbite géostationnaire : le défi des petits satellites pour la défense

L’orbite géostationnaire (GEO) est l’empire des gros satellites. Mais, avec l’essor des petites plateformes satellites de quelques dizaines ou centaines de kilos (smallsat) est devenue abordable. Certains acteurs y voient une opportunité de nouveaux marchés dans le GEO, en particulier pour la défense. C’est là qu’intervient Yoda, future mission française de démonstration de l’usage d’un smallsat pour défendre

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