Orbite géostationnaire : le défi des petits satellites pour la défense

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L’orbite géostationnaire (GEO) est l’empire des gros satellites. Mais, avec l’essor des petites plateformes satellites de quelques dizaines ou centaines de kilos (smallsat) est devenue abordable. Certains acteurs y voient une opportunité de nouveaux marchés dans le GEO, en particulier pour la défense. C’est là qu’intervient Yoda, future
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Avec Yoda, il n’y a pas d’essai… mais une qualification. Ce démonstrateur destiné à l’orbite géostationnaire, permettra à la France d’apprendre à se défendre en orbite, mais il servira aussi à certifier l’usage de petites plateformes dans cet environnement très exigeant pour ouvrir la voie à de nouveaux marchés.
L’orbite géostationnaire (GEO) est l’empire des gros satellites. Mais, avec l’essor des petites plateformes satellites de quelques dizaines ou centaines de kilos (smallsat) est devenue abordable. Certains acteurs y voient une opportunité de nouveaux marchés dans le GEO, en particulier pour la défense. C’est là qu’intervient Yoda, future mission française de démonstration de l’usage d’un smallsat pour défendre
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