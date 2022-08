Offensive de Kherson : première étape d'une nouvelle phase de la guerre ?

Sur le terrain

Les autorités ukrainiennes insistent sur la non-publication de vidéos tournées/photos prises dans cette zone. Cependant, certaines vidéos et photos sont parfois publiées. Elles permettent pour l'instant de confirmer la présence d'infanterie et de véhicules blindés transporteurs de troupes YPR-765 (tweet ci-joint). Pour rappel, un YPR-765 est un M113 hollandais amélioré et ont été offerts par les Pays-Bas à l'Ukraine. Un autre tweet démontre également la présence de lance-roquettes multiples mais il est pour l'instant impossible de confirmer le modèle exact. Il y a toutefois une forte probabilité que le système en question soit un (ou plusieurs) M142 HIMARS ou M270 MLRS.

Les moyens aériens utilisés sont inconnus. Les Ukrainiens avaient toutefois annoncé de précédentes missions dans la région, ainsi qu'une récente mission de suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD). Aucune image ne permet de confirmer le résultat de ces attaques mais l'étonnante compatibilité des missiles AGM-88 HARM sur les avions de combats ukrainiens MiG-29 permet à l'aviation ukrainienne d'augmenter ses possibilités de soutien pour les troupes au sol en disposant d'une capacité SEAD moderne ( plus d'infos ici ).

L'artillerie russe n'est pas non plus silencieuse : en dehors des tirs de contrebatterie, des missiles de croisière sol-sol ont été lancés depuis Kherson - ou sa région proche - vers la ville de Mykolaïv. Inversement, des troupes russes se seraient retirées de la ligne de front, créant un trou dans les défenses russes. Le cas d'une unité de mercenaires pro-russe et de troupes parachutistes semble faire le buzz sur internet mais à l'heure où ces lignes sont écrites, ces informations ne sont pas vérifiables et restent hypothétiques.

Quelle importance ?

Conte-offensive majeure ?

Encore une fois, le manque d'images et de vidéos du côté ukrainien ne permet pas de jauger les forces employées. Cependant, en regardant le FIRMS (image ci-dessus) et d'après Oleksiy Arestovych, un conseiller du président ukrainien, il ne s'agit pas d'une offensive majeure sur tout le front de Kherson mais bien de plusieurs offensives à plus petite échelle, lentes et concentrées sur plusieurs zones.