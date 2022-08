Bataille de Kherson : comment trois ponts vont influencer le résultat de tout le flanc Sud-Ouest ?

L'importance stratégique de passer le Dniepr

Le Dniepr est un fleuve qui traverse l'Ukraine, en passant par Kiev, Krementchouk, Dnipro, Zaporijia, Kherson et se jette enfin dans la mer Noire. La plupart des ponts le traversant sont d'ailleurs situés au sein de ces villes. C'est encore plus le cas dans la partie Sud de l'Ukraine : entre le dernier pont de Zaporijia et la mer (soit une navigation de plus de 360 kilomètres), il n'existe que trois ponts, dans une zone large de 50 kilomètres :

Le pont autoroutier Antonovskiy (Kherson) ; c'est le pont le plus important des trois car il est situé sur un axe routier important (2x2 bandes, vers Mykolaïv) et peut soutenir un trafic routier très important.

Le pont ferroviaire Antonovskiy (banlieue Nord de Kherson) ; il s'agit d'un pont de chemin de fer à voie unique. La logistique russe s’appuie fortement sur le réseau terrestre pour transférer les munitions et matériels vers la ligne de front. Son contrôle est donc stratégique pour les opérations russes à l'Ouest du Dniepr.

Le pont routier et ferroviaire de la centrale hydroélectrique de Kakhovka ; il s'agit d'un seul ouvrage comprenant une voie de chemin de fer et une route 2x1 bande. Le pont ferroviaire permet le passage des trains de ravitaillement pour les unités militaires russes se dirigeant vers le centre de l'Ukraine. En revanche, la partie route de l'ouvrage est plus petite que le pont de Kherson et le trafic est donc limité mais représente tout de même le dernier point de passage avant la ville de Zaporijia, située en dehors de la zone contrôlée par les Russes et à plus de de 170 kilomètres à vol d'oiseau, soit la distance entre Paris et le Havre (voir la carte à la fin de l'article).

Un mois de mars à double sens

Une percée vers Mykolaïv...

Le 24 février au soir, les unités russes passent le Dniepr facilement du côté de Kakhovka mais difficilement sur le pont autoroutier Antonovskiy puisque la ville ne sera sécurisée que le 2 mars. Les Russes cherchent à avancer vers Odessa mais avant, ils doivent capturer Mykolaïv. La résistance ukrainienne à Kherson a cependant permis l'arrivée de renforts dans la ville de Mykolaïv, sans oublier la création de nombreux obstacles. De fait, les militaires russes ne parviennent pas à percer les défenses ukrainiennes et tentent alors de contourner la ville par le prochain pont, plus au nord. Les Ukrainiens ont aussi anticipé cette manœuvre et de nombreux ponts sont dynamités... jusqu'à la ville de Voznessensk et ses nombreuses défenses, qui refoulent l'attaque russe.

Bien que la majeure partie des troupes se concentrent sur Mykolaïv, des unités sont aussi envoyées pour prendre Kryvyï Rih. Cependant, là aussi, la ville s'est préparée en créant de nombreux obstacles antichars ; certains journaux parlent même de l'utilisation des moyens de l'important complexe d'Arcelor Mittal de la ville pour créer directement des hérissons tchèques et autres obstacles antichars.

... qui ne viendra jamais

Aux environs de la mi-mars, les Ukrainiens reprennent l'initiative dans la zone et repoussent petit à petit les Russes vers Kherson. Les unités repoussées à Voznessensk échappent d'ailleurs de peu à un encerclement. Les Ukrainiens se concentrent alors sur deux axes : depuis Mykolaïv vers Kherson et Kryvyï Rih vers Kakhovka. Le front se stabilise globalement entre mars et juin, date à laquelle les Ukrainiens reprennent des actions offensives. Cependant, ils peuvent désormais compter sur des véhicules modernes livrés par des États soutenant l'Ukraine. Il y a notamment les M142 HIMARS ou encore les M270 MLRS. Ces deux modèles de lance-roquettes multiples permettent de tirer des roquettes de 227 mm avec une précision de quelques mètres à une distance de plus de 70 kilomètres.

Les ponts sous le feu ukrainien