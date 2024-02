Odysseus à 10 km de la Lune

Début de mission sans encombre

La mission lunaire IM-1 Nova-C, initiée par la startup texane Intuitive Machines le cadre du programme commercial CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la Nasa, avait parfaitement démarré : un lancement parfait le 15 février depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride, à l’aide d’un Falcon 9 de SpaceX ; une croisière d’une semaine sans histoire entre la Terre et la Lune ; et la mise sur orbite autour de la Lune (à 92 km d’altitude) le 21 février, comme à la parade.

Changement inopiné de système de GNC

L’alunissage, programmé pour le lendemain à 21 h 24 puis à 22 h 24 UTC, a finalement été décalé d’une heure.

Ce laps de temps a permis d’envoyer à la sonde un patch logiciel devant remplacer le principal système de navigation et de contrôle de l’atterrisseur (en position éteinte !) par… un système secondaire et expérimental.

Après une descente d’une douzaine de minutes, Odysseus (Ulysse, en grec ancien) s’est malgré tout posé le 22 février à 23 h 23 UTC dans la zone du cratère Malapert A, à environ 300 km du pôle sud de la Lune.

Première historique

Intuitive Machines est ainsi devenue la première société privée au monde à avoir déposé en douceur un engin sur l’astre des nuits, après trois tentatives infructueuses enregistrées ces dernières années : Bereshit (SpaceIL, Israël) en avril 2019 ; Hakuto-R (ispace, Japon) en avril 2023 ; et Peregrine (Astrobotic Technology, Etats-Unis) en janvier dernier.

Attente interminable

A peine Odysseus posé, le contact a aussitôt été perdu.

Puis, au bout de 13 longues minutes, Tim Crain, le directeur de la mission et cofondateur d’Intuitive Machines, a déclaré : « Nous pouvons confirmer, sans aucun doute, que notre équipement est à la surface de la Lune et que nous transmettons. »

Mais, si le téléchargement des données scientifiques a démarré, aucune image du sol n’a été diffusée.

Pour cause, Odysseus s’est couché après son atterrissage, probablement à cause d’une vitesse de descente trop rapide et d’un mouvement latéral, et après qu’un de ses pieds ait heurté un rocher.

Lune en vue

En attendant une éventuelle amélioration de la situation, Intuitive Machines a diffusé le 24 février sur les réseaux sociaux une image à grand champ de vision faite par Odysseus deux jours plus tôt, lors de la descente vers le sol sélène.

L’image en couleurs, prise à quelque 6 kilomètres d’altitude, montre le cratère d’impact Schomberger, situé à environ 200 kilomètres en amont du site d'atterrissage prévu.

Ce cratère de 85 kilomètres de diamètre porte le nom de l’astronome et mathématicien autrichien Georg Schomberger (1597-1645).