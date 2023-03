Nucléaire militaire français : de multiples rendez-vous en 2023

25 Md€ consacrés à la dissuasion nucléaire

25 Md€ ont été consacrés à la dissuasion sur la période 2019-2023, a rappelé Emmanuel Chiva, délégué général pour l'Armement (DGA) dont 5,3 Md€ de crédits de paiements en 2022 et 5,6 Md€ en 2023. Cette somme recouvre notamment 4,65 Md€ pour le maintien et le renouvellement des composantes, avec 211 M€ pour les études qui portent aussi bien sur la navigation que sur les technologies de discrétion des SNLE ou les capacités de pénétration des missiles. L’amélioration capacitaire porte, dans l’ordre, sur les nouveaux missiles ASMP-A rénovés, dont la mise en service est attendue fin 2023 et les missiles M-51.3 avec une mise en service attendue en 2025. Puis viendront les « premières mises en service » de sous-marins nucléaires de troisième génération « dans la décennie 2030-2040 » (prudemment la DGA ne cite ni date ni quantités).

ASN4G : missile hypervéloce pour le Rafale au standard F5

La relève de l’ASMP-A rénové sera un missile hypervéloce, l’ASN4G (air-sol nucléaire 4e génération). Le lancement de réalisation doit intervenir en 2025, pour une mise en service dans « le courant de la décennie 2030-2040 ». Selon le CEMAAE, la date est même déjà fixée à 2035. Le Rafale au standard F5 sera le premier équipé, et c’est que « dix à quinze ans » après que l’arme arrivera sur le NGF, soit entre 2045 et 2050. Il devra rester « crédible au moins jusqu’en 2060 ».

La relève du système de transmissions métropolitain a été lancée

Les transmissions sont essentielles à la dissuasion, ne serait-ce que pour la diffusion des ordres de tir. La rénovation des quatre centres de transmission Marine s’est achevée en 2020, et la relève du système de transmissions métropolitain Ramsès, Anubis, a été lancée en 2022. Ce niveau d’activité sur les programmes nucléaires amène la DGA à renforcer son effectif dédié de 150 postes entre 2021 et 2025, et 30% d’ingénieurs militaires en plus suivent le cursus atomique de Cherbourg (axé sur la propulsion nucléaire). Emmanuel Chiva a également précisé que les travaux d’avant-projet détaillé sur le porte-avions nucléaire de nouvelle génération (qui contribuera à la dissuasion) « seront lancés par la DGA et le CEA d’ici fin mars ».

Une cinquantaine de Rafale au service des FAS

Le 25 janvier, le général Jérôme Bellanger a rappelé pour sa part que les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) regroupent 2 200 aviateurs, une cinquantaine de Rafale (et 50% des équipages de Rafale). Il a aussi précisé que le tir d’évaluation des forces d’un premier ASMP-A rénové interviendra en octobre prochain, qui sera aussi le mois de la mise en service opérationnel du Rafale F4. Le douzième et dernier Phénix de la première tranche sera aussi livré cette année, trois Airbus A330-200 devant encore être transformés par Airbus en Phénix, pour atteindre le format final.