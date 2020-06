Nouvelle station filaire pour Elistair

Drones compatibles.

Elistair a dévoilé le 8 juin sa nouvelle station filaire, la SAFE-T 2, pouvant être mise en œuvre avec une large gamme de drones professionnels. Capable d'alimenter en énergie le drone de manière continue, cette station a été « conçue pour résister à des environnements difficiles », rapporte l'industriel français. L'ombilical permet au drone d'atteindre une altitude de 125 mètres à partir du socle sur lequel est posé la station.



Surveillance d'événements.

Afin de mettre au point cette nouvelle station filaire, Elistair s'est appuyé sur les retours d'expérience obtenus avec son premier système, la Safe-T. Employée à de nombreuses reprises pour la surveillance d'événements de grande envergure, la solution d'Elistair a su faire ses preuves dans de nombreux pays et a ainsi été déployée lors de la Ryder Cup, à Bordeaux lors du 14 juillet, ou encore lors de la Champion's league à Madrid. « Avec une puissance continue maximale de 2,2 Kw et une puisse de crête de 2,8 kW, [la SAFE-T 2] permet de voler plus haut avec des charges utiles plus lourdes. Les forces de sécurité peuvent donc couvrir de plus grandes zones avec un seul système », décrit Timothée Penet, co-fondateur de l'entreprise.