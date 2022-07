Nouvelle aide américaine avec 4 HIMARS... et 580 munitions rôdeuses Phoenix Ghost !

HIMARS supplémentaires

Comme déjà démontré dans cet article , les lance-roquettes multiples M142 High Mobility Rocket System (HIMARS) sont extrêmement efficaces pour les Forces armées ukrainiennes. Les Ukrainiens utilisent principalement les HIMARS pour détruire les stocks de munitions mais aussi quelques zones de regroupement et postes de commandement, le tout, sans être inquiété d'un éventuel tir de contre-batterie grâce à leur mobilité et surtout, grâce à leurs munitions : ils utilisent des roquettes de précision (guidage GPS, GMLRS) excédant la portée de la plupart des pièces d'artillerie et lance-roquettes multiples russes.

Il s'avère que la puissance de feu de l'artillerie longue portée ukrainienne va encore augmenter : dans un communiqué de presse publié le 22 juillet, le département de la Défense (DoD) a annoncé la livraison de 4 HIMARS supplémentaires aux Ukrainiens. De fait, le nombre d'HIMARS en Ukraine est sur le point de passer de 12 à 16 unités opérationnelles.

Grosse livraison de munitions rôdeuses

C'est l'autre annonce de ce communiqué de presse : via le fond de l'Initiative d'Assistance à la sécurité de l'Ukraine (USAI), le DoD s'engage à livrer plus de 580 munitions rôdeuses Phoenix Ghost. Très peu d'informations sont disponibles sur ce drone, ni même de photo ! Il semblerait qu'il est similaire à la munition rôdeuse Switchblade ; drone léger, disposant d'une caméra, capable de survoler sa cible pendant un certain temps avant de s'écraser sur cette dernière au moment le plus opportun. Le Phoenix Ghost serait développé et produit par AEVEX Aerospace mais leur site ne donne aucune indications, images ou caractéristiques sur ce drone. Les Ukrainiens ont déjà reçu environ 120 de ces drones dans une aide précédente.

Autres livraisons

L'aide comprend aussi d'autres matériels mais ceux-ci ne sont pas identifiés ou ce sont des munitions :

4 véhicules de commandement

36.000 munitions de 105 mm

un nombre non spécifié de munitions pour les HIMARS (probablement des roquettes GMLRS)

des armes antichars, pièces de rechange et autres équipements supplémentaires.

Au total, cette nouvelle livraison est évaluée à environ 270 millions de dollars, dont 95 millions rien que pour les 580 Phoenix Ghost.