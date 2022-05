Nouveaux vols du F-117 mais le secret persiste !

En 1983, l'Armée de l'Air américaine introduit en grand secret le F-117 Nighthawk au sein de sa flotte d'avions de combat. Le secret qui entoure cet appareil s'étend jusqu'à son existence même car il représente un game changer pour l'USAF : il s'agit du premier avion de combat furtif produit en série au monde... en pleine guerre froide. Un peu moins de 60 avions ont été opérationnels et ont participé aux différentes opérations de combat américaine, en commençant par le Panama en 1989 et en terminant par l'Irak en 2003. La flotte de F-117 est mise à la retraite en 2008 ; les avions sont jugés trop vieux, ils avaient été conçus sans l'aide d'un ordinateur rendant ainsi leurs designs beaucoup moins efficace que le B-2. Ils devenaient aussi trop cher à entretenir.

En théorie, cette retraite devait s'effectuer dans le cimetière d'avions de la base de Davis-Monthan (Arizona, États-Unis). Cependant, leur technologie reste encore très sensible et les avions ont été tout simplement stockés dans leurs propres hangars sur leur base d'affectation, soit l'aéroport Tonopah Test Range (Nevada, États-Unis). Les hangars seraient climatisés et maintenus à température constante, démontrant un peu plus le grand intérêt de l'USAF à garder ces appareils en bonne condition.

L'aéroport en question fait partie du Complexe de la base aérienne de Nellis ; il s'agit d'une zone de plus de 40.000 km² (soit 1/13ème de la France ou la totalité de la Suisse) réservée aux Forces armées américaines et institutions fédérales. Ce très grand espace permet aussi de tester (ou dans ce cas-ci, de stocker) à l'abri des regards indiscrets des technologies, véhicules, avions secrets,... qui équiperont les différentes composantes du Département de la Défense. En dehors de l'accès déjà très restreint, des zones à l'intérieur de ce complexe sont totalement interdites d'accès et même de survol, comme la Zone 51, pour ne citer que la plus connue.

... ou presque !

Au milieu des années 2010, plusieurs images de F-117 en vol commencent à émerger. En 2019, l'USAF confirme qu'aucun des 51 F-117 stockés n'a été détruit. Il n'y a en revanche aucune information officielle sur le nombre de F-117 en état de vol. Il y aurait, d'après plusieurs estimations, quatre F-117 actuellement utilisés par l'USAF à des fins d'entrainements et de recherche.

Agresseur furtif

Le Nighthawk est le seul modèle d'avion furtif américain qui n'est pas utilisé en première ligne. Il peut donc servir en tant qu'agresseur furtif afin d'entrainer les pilotes de chasses américains et alliés. L'état-major de l'USAF peut ainsi utiliser un autre avion furtif à la place des F-22. Il peut aussi prendre la place de F-35 dans ce rôle et donc de diminuer leurs heures de vol afin de limiter la maintenance nécessaire à un moment où plusieurs dizaines de F-35 sont cloués au sol en attendant de voir leurs moteurs révisés. Il n'empêche, le nombre de F-117 actifs resterait toutefois faible et leur manœuvrabilité est très mauvaise par rapport au F-35 et encore plus par rapport au F-22.