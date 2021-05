Nouveaux P-8I Poseidon pour la Marine Indienne

FMS

le contrat porte sur l'acquisition de 6 avions de patrouille maritime P-8I d'un montant de 2,42 G$. En plus du département d’État, la Defense Security Cooperation Agency a également approuvé la vente. Les appareils seront dotés de la boule optronique Wescam MX-20HD, de récepteurs d’alertes radars (RWR), et des systèmes d'alertes missiles AN/APR39D conçus par Northrop. BAE fournira les systèmes de distribution d’informations multifonctionnels (MIDS-JTRS 5), et les systèmes de contre-mesures AN/ALE-47. Le Congrès doit toutefois encore donner son approbation, mais il ne s'agira que d'une formalité.

Surveillance maritime

Cet aéronef conçu pour les missions ISR (Intelligence, surveillance and reconnaissance), pour celles de patrouille maritime, mais aussi pour des missions parfois plus utilitaires, comme le transport de doses de vaccin vers l’Ile Maurice en janvier dernier, et le soutien aux opérations des Forces armées. L'Indian Navy possédera ainsi 18 P-8I Poseidon, après un premier contrat de 8 exemplaires en janvier 2009, puis un second pour 4 appareils en juillet 2016.

Le Pakistan et la Chine sous surveillance

Les P-8I permettent à l’Inde de surpasser les P3C Orion vendu par les Etats-Unis au Pakistan en 2005, mais surtout de faire face à l'accroissement spectaculaire des capacités militaires chinoises et pas seulement navales. Ainsi en février 2020, le chef d’Etat-Major de l’armée indienne avait révélé que le P-8I avait également été déployé pour surveiller les déploiements de troupes chinoises à la jonction Inde-Bhoutan-Chine, lors du conflit entre Pékin et Delhi de juin à août 2017. Mais, les capacités de combat collaboratif du P-8 risquent de favoriser la montée en puissance des solutions anglo-saxonnes dans le périmètre aéronaval indien.