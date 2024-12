Nouveaux actionnaires pour FACTEM

Deux fonds d'investissement et cadres de l'entreprise au capital de Factem

Depuis le 13 décembre, la société normande Factem compte de nouveaux actionnaires. Sont en effet entrés au capital des cadres de l'entreprise ainsi que deux nouveaux fonds d'investissement : Volney Developpement et Ocean Participations. Le premier est l'outil du Crédit Mutuel. Leur arrivée correspond à la sortie de NCI qui lui même avait succédé en 2021 au fonds d'investissement CICLAD qui avait aidé Alain Dulac à reprendre Factem en 2011 et permettant à ce dernier de transformer Factem d'atelier spécialisé en électro-acoustique en PME structurée, dotée d’un bureau de R&D et d’un service commercial. En 2015, la société mettait sur le marché son premier casque développé en interne : l’EF7.

Accélérer la dynamique et élargir la palette des produits

Le nouveau casque FL20 sera retenu par Airbus pour équiper les cockpits de toute sa gamme. Il est désormais utilisé par plus de 40 compagnies aériennes. Factem se déploie aussi sur les marchés de la défense avec des produits dédiés tels que des combinés radios, des haut-parleurs ou des casques d’appontage. Employant 80 personnes, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 10 M€ en 2023 qui bondira à 17 M€ en 2024. L'arrivée des nouveaux actionnaires va permettre d'accélérer la dynamique : renforcement de la structure commerciale avec une vision à l’export et opérations de croissance externe ciblées pour consolider ses activités dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense.

Nouveau casque présenté au prochain Salon du Bourget

Factem prévoit ainsi de renforcer sa présence internationale en s’appuyant, entre autre, sur les actions export de l'infatigable (l'increvable pourrait-on même écrire/ndlr) cluster NAE (Normandie AeroEspace) tout en faisant tourner sa R&D et en travaillant sur de nouveaux produits dont le nouveau casque circum aural, qui sera officiellement présenté au Salon du Bourget à Paris en juin 2025 et qui "constitue une avancée majeure pour l’entreprise", souligne la société.