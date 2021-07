Nouveau test réussi pour le RQ-4B destiné au Japon

489 M$ pour trois drones Northrop Grumman

Le Japon disposera à terme de trois drones Northrop Grumman RQ-4B. Le contrat, qui était en négociations depuis 2010, a été finalement signé en octobre 2017 pour un montant de 489,9 millions de dollars. Les drones seront basés à la base aérienne de Misawa, qui rassemble les personnels de l’armée de l’air japonaise et leurs homologues US. Cette base est située dans la partie Nord du Japon, et était utilisée durant la guerre froide pour la surveillance aérienne de la Chine et de l’URSS. Aujourd’hui, Misawa est considérée par les Américains comme une base stratégique pour « conduire les entraînements dans la région Indo-Pacifique ». La base accueille également des F-16 Fighter Falcon de la 35ème Fighter Wing Mission américaine, chargée de la défense du Japon, et qui disposerait de « capacités de défense aérienne pour détruire et supprimer l’ennemi ».

Faire face à la Chine

En se dotant du Global Hawk, Tokyo se dote de nouvelles capacités de surveillance et de renseignement, alors que la principale inquiétude dans la région est la montée en puissance de la Chine du point de vue militaire. Et que la Chine vient de dévoiler son drone « Feilong-2 » - concurrent du « Global Hawk » justement. Hasard ou non, les militaires japonais avaient pu « admirer » le RQ-4, qui avait été déployé auprès de l’armée américaine à Misawa en 2014 et 2015. Puis, auprès du 69ème groupe de reconnaissance de l’armée américaine en 2018.