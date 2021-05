Nouveau succès britannique pour MBDA

Sea-Ceptor

La société MBDA a remporté le contrat du ministère britannique de la défense pour la fourniture des missiles anti-aériens destinés aux frégates « Type-31 », avec la solution « Sea Ceptor ». Ce missile qui remplace les précédents Rapier et Sea Wolf équipe déjà les frégates « Type-23 » de Sa Majesté. Il sera également en service sur les frégates « Type-26 », conçues pour la lutte anti sous-marine et le soutien aérien.

4 missiles en 1

Le rayon d'action du Sea Ceptor est de 25 km, et sa vitesse maximale de Mach 3 ( Donc 1,2 kilomètres à la seconde). Le « Sea Ceptor » est la version navale de la famille CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) qui se caractérise par son extrême compacité.

Etudes

Les études relatives au Sea Ceptor avaient été lancées suite à la « Strategic Defence and Security Review 2010 », qui s’était traduite par de fortes compressions dans les effectifs et les équipements de l’armée britannique, y compris pour la Navy, mais également le maintien du « Global Combat Ship » (Frégates Type-26 et Type-31). La variante maritime du CAMM avait été finalisée en janvier 2012, avec la signature d’un contrat de développement entre MBDA et le ministère de la défense pour un montant de 483 millions de livres (561,7 millions d’euros au taux actuel).