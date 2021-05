Nouveau missile anti-char pour le Mi-28NM

« Produit 305 » - Germès A

L’hélicoptère de combat Mi-28NM est désormais doté du missile « Izdelie-305 » (« Produit-305 ») plus connu sous le nom de « Germès-A ». Ce missile a été conçu par le bureau de construction de Toula « Shoupinov ». Son rayon d’action atteindrait 25 kilomètres, et le Mi-28MN pourrait en emporter 8. Le « Germès-A » équipe déjà plusieurs modèles d’hélicoptères Mi, dont le Mi-24VM1. Les travaux auraient commencé dans les années 90 ....

On ne prend pas les mêmes et on recommence

Selon la presse russe, le Mi-28NM aurait été équipé du nouveau missile suite aux RETEX des militaires russes engagés en Syrie. Le rayon d’action des missiles anti-chars « Ataka » et « Vikhr-M » - qui équipent le Mi-28N - n’est que de 9 à 10 kilomètres. Ce qui les rend vulnérables face aux MANPADS, dont le rayon d’action peut atteindre 12 kilomètres. Le « Germès-A » a été, comme nombre d’équipements militaires russes (drone suicide« Lanset-3 », drone « Forpost-M » , char T-34-85), testé durant le conflit syrien, en 2019.

Hélicoptère modernisé et « substitution aux importations »

Le Mi-28NM est la version de combat de nuit de l’hélicoptère Mi-28. « NM » signifie « Notchnoy Modernizirovannii » (modernisation pour la nuit). La conception de cette version s’inscrit non seulement dans le RETEX par rapport aux précédentes versions, mais également dans le concept russe de « substitution aux importations » (en russe « Importozaméchénié »), mis en œuvre par Kremlin bien avant la crise de Crimée (décret gouvernemental 1224 du 24 décembre 2013 limitant les importations destinées à la sécurité et la défense), et poursuivie depuis. Le moteur du NM, par exemple, n’est pas le TVZ-117 ukrainien, mais le VK-2500 de « ODK-Klimov » (Groupe « Rostec »). Un DIRCM (conçue par le groupe KRET) est chargée de brouiller les autodirecteurs IR des missiles adverses. Le ministère russe de la défense a déjà commandé 98 unités de cet hélicoptère, qui doivent être livrés d’ici fin 2027.