Nouveau contrat pour le Gripen... et pour MBDA

Le contrat

Dans le cadre d’un contrat de 20,84 millions de dollars, SAAB s’engage à porter 11 Gripen C/D au standard MS20. Dans le détail, cela signifie que les appareils disposeront de capacités d'attaque au sol augmentées, en recevant un nouveau radar Doppler (la version 4 du PS-05/A) dans le but d’élargir la plage de détection, du système anti-collision avec le sol GCAS, d’un nouvel équipement de protection NRBC pour les pilotes, des dernières versions des liaisons CAA/JTAC et Link TAU (Tactical Air Unit), ainsi qu’un durcissement du système d’exploitation contre les attaques cyber. Dans le domaine des munitions, ils seront désormais câblés pour l’emport du missile air-air Meteor à longue portée, des bombes guidés laser GBU-39, 22 10, et surtout SDB (Small Diameter Bomb). De plus, le missile anti-navire RBS-15 sera aussi disponible.

Un appareil moderne

Mis en œuvre par l’escadron 701 déployé sur la base de Surat Thani, les 12 Gripen travaillent de concert avec les 2 SAAB 340 Erieye AEW fournis dans le même contrat. Opérationnels depuis 2013, ils ont permis de remplacer efficacement un certain nombre de F-5 vieillissants. Ils constituent à ce jour les aéronefs les plus modernes de la RTAF. Cette modernisation leur permettra de pouvoir évoluer sereinement jusqu’ en 2035. L'unique Gripen non modernisé sera « cannibalisé » pour fournir des pièces de rechange aux autres appareils.

Vers un nouveau contrat Gripen ?

La RTAF dispose à ce jour de 14 F-5 « Tiger » modernisés par Elbit entre 2014 et 2017, et de 18 F-16 portés au standard MLU depuis 2014. Pour autant, malgré des modernisations poussées, ces appareils sont en fin de potentiel. L’état-major thaïlandais se montrerait ainsi de plus en plus favorable à une nouvelle commande suédoise, avant 2025. De plus, le plan originel prévoyait deux escadrons de Gripen. Aussi se dirige-t-on vers un achat en occasion des Gripen C/D de la force aérienne suédoise portés au standard MS 20, ou l'acquisition du nouveau Gripen E/F ?