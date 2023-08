Northrop Grumman termine les premiers étuis de propulseur à moteur fusée solide pour l'Intercepteur de prochaine génération

Les étuis encasés dans un propulseur inerte seront expédiés au Redstone Arsenal en Alabama pour être intégrés dans un intercepteur, prolongeant les activités de préfiguration et prouvant encore les processus. Une fois l'intégration terminée, l'intercepteur sera utilisé pour des tests supplémentaires et la vérification du processus. Le vice-présidente du NGI chez Northrop Grumman, Lisa Brown, a souligné l'importance de gagner du temps et de réduire les risques.

La production réussie démontre l'expertise de Northrop Grumman

La production réussie des étuis de moteurs à propergol solide NGI est un accomplissement significatif qui démontre notre expertise et nos designs et capacités de fabrication robustes. Northrop Grumman est une entreprise leader mondial dans les technologies de défense et d'aérospatiale. On peut en savoir plus sur le programme NGI de Northrop Grumman sur leur site.