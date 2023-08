Northrop Grumman sélectionné pour construire les satellites de transport de données de la couche de transport Tranche 2-Beta

La Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) a été sélectionnée par la Space Development Agency (SDA) pour concevoir et construire 36 satellites de transport de données, les premiers véhicules spatiaux de la dernière génération de son architecture spatiale Proliferated Warfighter en orbite basse terrestre (PWSA). L'équipe mettra à jour la conception de Tranche 1 de l'entreprise pour ajouter de nouvelles capacités de communication de diffusion et tactiques à la PWSA.

Les satellites amélioreront le réseau PWSA, fournissant des communications en temps quasi réel.

Les satellites s'intégreront et développeront le réseau en maille de la PWSA, en utilisant des liens croisés optiques de haute capacité de données pour fournir des communications accessibles et en quasi-temps réel aux combattants et aux plates-formes de défense américains opérant autour du globe. L'itération connue sous le nom de Tranche 2 Transport Layer Beta (T2TL Beta) se base sur les 42 satellites de Tranche 1 Transport Layer (T1TL) et 14 satellites de Tranche 1 Tracking Layer (T1TRK) que la SDA avait précédemment annoncés.