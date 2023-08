Northrop Grumman Ouvre un Bureau à Taipei & Nomme un Directeur Pays

Northrop Grumman ouvre un bureau à Taiwan et nomme Fisher Huang directeur pour le pays. Le 17 août 2023, à Taipei, le leader mondial en aérospatiale et défense, Northrop Grumman, a ouvert un bureau à Taiwan. Cette démarche vise à accélérer l'accès à ses technologies et à renforcer ses partenariats avec ses clients et l'industrie locale. Northrop Grumman a nommé Fisher Huang en tant que directeur exécutif du pays pour Taiwan, un poste qui l'amènera à établir et à mettre en œuvre la stratégie de marché de l'entreprise, son plan de développement commercial et ses relations avec le gouvernement taïwanais.

Fisher Huang, ancien de Honeywell Aerospace, apporte une expérience précieuse à son nouveau rôle. Le poste de Fisher Huang souligne l'engagement stratégique de Northrop Grumman à long terme envers Taiwan et sa sécurité, selon Stephen O'Bryan, vice-président de l'entreprise et responsable du développement commercial global. Avant de rejoindre Northrop Grumman, Huang travaillait pour Honeywell Aerospace à Taiwan, où il était le directeur commercial pour la défense taïwanaise. Il a une expérience notable en industrie et diplomatie, en plus d'avoir servi dans la Force aérienne de la République de Chine.