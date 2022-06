Northrop Grumman dévoile son nouveau drone suicide : le Jackal

Équipé d'un turboréacteur consommant du carburant militaire JP-10, le Jackal peut atteindre une distance de 100km et patrouiller une quinzaine de minutes dans les airs, grâce à une poussée conséquente. Northrop Grumman indiquait que l'utilisation d'un réacteur pourvoit au drone une puissance bien supérieure aux munitions employant des systèmes à hélices. Le site spécialisé Shephard rapporte qu'en transit, le Jackal atteint une vitesse moyenne de 483km par heure et une vitesse maximale hypothétique de 643km par heure. Le nouveau drone kamikaze peut emporter une charge utile de 4,5kg. Le Jackal est polyvalent, les opérateurs pouvant installer des équipements destinés à des missions de reconnaissance, de destruction d'objectifs ou encore de guerre électronique, durant lesquelles les communications ennemies seraient interceptées ou brouillées. À l'instar d'une grande partie des munitions rôdeuses actuellement utilisées, le Jackal pourra revenir à son point de départ s'il n'est pas engagé contre une cible, et détruit dans la manoeuvre.

Une alternative au Switchblade ?

Selon le constructeur, le Jackal partagerait des similarités avec le Switchblade 600, bien qu'ayant une portée plus élevée et une vitesse de croisière supérieure aux drones d'AeroVironment. La gamme Switchblade se décline en deux modèles, le 300 et le 600. Avec un poids de 2,3kg et une taille de 61cm, le 300 fait office de "poids léger", avec une autonomie de seulement dix minutes de vol et une portée d'une dizaine de kilomètres. Le 600 est plus massif : il mesure 1m10 pour 23,5kg et peut percuter une cible située à 80 kilomètres.

Selon un représentant de Northrop Grumman présent à la Special Operations Forces Industry Conference, la collaboration avec AeroVironment vise à pallier "au fossé existant entre l'utilisation de munitions rôdeuses à hélices et la nécessité d'étendre la portée de ces munitions lorsque la situation l'exige". Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur la production à grande échelle de drones Jackal. Les Switchblade connaissent quant à eux un gain notable de popularité, AeroVironment équipant l'U.S. Army, les forces armées britanniques et les troupes ukrainiennes. La France, par le biais de la Direction générale de l'Armement (DGA), serait elle-même en discussion avec la société américaine pour acquérir 82 de ces munitions.