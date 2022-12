NORAD Tracks Santa : 67 ans de tradition... suite à un mauvais numéro !

Téléphonez au Père Noël...

En 1955, et comme chaque année à l'approche de Noël, de nombreuses activités sont organisées aux États-Unis. Parmi celles-ci, il y a la possibilité pour les enfants de téléphoner au Père Noël. C'est notamment le cas de l'entreprise SEARS, qui publie une publicité le 24 décembre dans les journaux, avec un Père Noël annonçant : "Hé les enfants ! Appelez-moi directement sur mon téléphone de Noël, composez juste le 2-6681."

... ou au NORAD ?

Ce même 24 décembre 1955, le colonel Harry Shoup de l'US Air Force est en poste au sein du Commandement de la défense aérienne continentale (CONAD), ancêtre du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Ce commandement est très important car il a pour objectif de coordonner la défense aérospatiale au-dessus des États-Unis et du Canada.

Le colonel Shoup donc, est l'officier en charge durant cette journée du 24 décembre. Son téléphone sonne mais il ne s'agit pas d'un militaire à l'autre bout du fil mais bien un enfant lui demandant s'il était le Père Noël. La publicité s'était trompée dans le numéro de téléphone en échangeant deux numéros ! Au départ perturbé, il comprend vite qu'il s'agit d'une erreur et se fait passer pour le Père Noël. Il propose alors à ses équipes d'organiser un suivi du Père Noël pour pouvoir répondre aux questions des enfants et ce, durant toute sa tournée durant la journée du 24 décembre, avec par exemple sa localisation et son heure d'arrivée approximative dans la cheminée de l'enfant.

Une tradition, vraiment ?

Cette idée peut paraitre insolite, surtout pour un centre de commandement de cette importance. Cependant, la tradition du Père Noël est beaucoup plus ancrée en Amérique du Nord qu'en Europe. Ainsi, depuis 1955, sous l'impulsion du colonel Shoup, surnommé "colonel Santa", tous les 24 décembre, le NORAD met un point d'honneur à organiser l'opération NORAD Tracks Santa, afin de répondre aux enfants souhaitant connaitre la position du Père Noël ou d'avoir des informations techniques sur son traineau. Avec la modernisation des systèmes et notamment internet, l'opération comprend des réseaux sociaux, des vidéos sur l'opération tournés par des militaires, ou encore un site internet de live tracking, avec la possibilité d'avoir directement des informations sur le Père Noël. Avec l'aide des différentes branches du Département de la Défense, des Forces armées canadiennes et de plusieurs entreprises privées, ce sont près de 1.250 militaires et civils américains ou canadiens qui sont impliqués bénévolement dans cette opération.

Au final, cette opération recueille un très grand succès puisque ces dernières années, c'étaient près de 20 millions de vues sur le site internet qui étaient enregistrées chaque 24 décembre, sans compter les nombreux appels téléphoniques aux bénévoles.

