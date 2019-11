Nominations chez Safran Helicopter Engines

Jean Bugeon est le nouveau directeur de la Stratégie de Safran Helicopter Engines. Succédant à Serge Maillé qui a fait valoir ses droits à la retraite, il était depuis 2016 directeur des Ventes, du marketing et de la satisfaction des clients opérateurs de la direction du Support et des Services de la filiale du groupe Safran. Il avait d'ores et déjà "tâté" de la stratégie en tant que responsable des analyses de marché et produit en 2009 pour ensuite diriger à Tarnos le département Programmes support de 2010 à 2015. Avant de rejoindre Safran Helicopter Engines en 2005 comme chef du département achats et supply chain, Jean Bugeon avait démarré sa carrière chez Thales puis intégré Alstom avec la responsabilité de la supply chain et achats des TGV et tramways de l'usine de La Rochelle. Après un passage chez Alstom UK à Birmingham, il avait été nommé en 2002 directeur achats et supply chain du groupe Alstom Transport. Le nouveau directeur des Achats de Safran Helicopter Engines est Patrick Prulhiere qui succède à Frédéric Rascouailles, appelé à une autre fonction au sein du groupe Safran. Patrick Prulhiere a démarré dans le groupe chez Safran Electrical & Power (ex-Labinal) où il occupe plusieurs fonctions en méthode, fabrication et supply chain avant de devenir en 1996, chef de déploiement du progiciel de gestion intégré. Après avoir occupé successivement les fonctions de responsable programme A340-500/600, responsable industriel "Airbus Germany Work Packages" et responsable programme A380, Patrick Prulhiere devient en 2008 directeur général de Labinal Services Americas. A partir de 2014, il est directeur des achats pour les systèmes d'interconnexion électrique sur la zone Amérique.