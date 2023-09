Niger : un retrait des armées françaises préparé depuis des semaines

Nouveau scénario logistique au Niger pour les armées

Et de trois. Le coup d’état militaire au Niger et l’impasse qu’il a créée dans les relations bilatérales oblige la France à quitter le pays, comme elle l’avait déjà fait au Mali puis au Burkina Faso. Le premier cas avait été le plus complexe : 2 500 soldats et leur équipement terrestre, qui avaient été évacués grâce à un effort des Atlas de la 61e escadre de transport d’Orléans, ainsi que par la voie routière, vers le… Niger où une partie des moyens étaient restés sur place, les uns pour les opérations (notamment les hélicoptères Tigre et Caïman), les autres pour un retour échelonné par tous les moyens possibles (aériens et terrestres, via le Burkina Faso).

Le départ du Bukina Faso avait été plus simple, les forces spéciales qui y avaient implanté leur base arrière en… 2010 ont par nature une empreinte plus légère que les forces conventionnelles. Le retrait du Niger se présente comme une opération logistique à mi-chemin entre ces deux précédents. L’état-major avait déjà rapatrié en août le poste d’Arlit, une quarantaine de militaires qui veillaient sur les ressortissants liés à l’activité d’extraction d’uranium. Ces derniers ayant fait partie des évacués par une opération dédiée menée par les Airbus (A330 et Phénix) de la 31e EARTS, la présence des soldats d’Arlit ne se justifiait plus : ils avaient pris le chemin de la France, via le Tchad.

1 500 militaires à évacuer en trois mois

Il reste 1 500 militaires à évacuer en trois mois. Comme pour les deux précédentes opérations, le succès dépendra aussi de l’environnement local, même si la junte à tout intérêt à ne pas compliquer le départ des Français… qu’elle avait réclamé. Les deux tiers de l’effectif Français sont postés sur la base aérienne projetée de Niamey (le reste sur deux postes avancés), elle-même encagée dans la base aérienne 101 de l’armée de l’air nigérienne. L’état-major des armées reste discret sur les volumes de matériels présents sur place, mais reconnaît qu’il reste encore des chasseurs (a priori trois Mirage 2000D, les autres étant postés à N’Djamena), des hélicoptères de manœuvre et d’attaque (Caïman et Tigre, pour plus d’une demi-douzaine au total) et deux avions de transport tactique, vraisemblablement un C-130J et un Casa 235, ains que des drones Reaper.

Les Airbus A400M de la 61e escadre de transport

Soit une quinzaine d’aéronefs. Une partie sera relocalisée probablement au Tchad (éventuellement en Côte d'Ivoire), qui héberge un autre avion de transport, un trio de chasseurs et un ravitailleur Phénix (trop gros pour la BAP de Niamey, il avait été implanté directement au Tchad). Le reste des moyens, sans doute la majorité, rentrera en France : cette moindre sollicitation opérationnelle fera du bien à ces aéronefs mobilisés depuis plus de dix ans dans la guerre au terrorisme en Afrique. Mécaniquement, les retraits de la France de la bande sahélo-saharienne auront donc un effet bénéfique sur la disponibilité des types de matériels concernés, et permettront aux personnels de se concentrer sur la préparation au combat de haute intensité.

Après le départ du Mali, l’utilisation des moyens aériens s’était principalement concentrée sur le partenariat militaire opérationnel au Niger au Tchad, à un coût donc relativement élevé. Dans les semaines à venir, une unité va par contre être particulièrement mobilisée : la 61e escadre de transport, dont les A400M vont mener, en moins de trois ans, leur troisième opération logistique majeure (entrecoupée de deux RESEVAC). Pour leur permettre de travailler, la junte va devoir revenir sur une de ses dernières décisions, qui avait interdit son espace aérien… aux avions français, civils comme militaires.